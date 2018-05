Yuri; de baladas a música urbana

CIUDAD DE MÉXICO.

Yuri explica que, aunque toda la vida ha hecho canciones de balada, es momento de que incursione en el género urbano para no quedarse rezagada.

Éxitos como "La maldita primavera", "Detrás de mi ventana" y "Es ella más que yo" han marcado su carrera, pero Yuri entiende que los tiempos cambian y para mantener cautivo lo que pide el público, pero sin dejar de lado su esencia, es momento de probar suerte en el género de moda.

En entrevista, la cantante explica que buscará hacerlo para seguirse renovando; sabe que su carrera tiene buenos cimientos al haberla construido en el género de la balada.

"Como baladista me he sostenido en mi género, lo defiendo y sé que la balada nunca va a pasar de moda, nadie va a dejar de ser romántico. Sé que esto de la música urbana va a pasar, está durando demasiado y de una u otra manera nos ha hecho mella a los baladistas y a los poperos y las radios ya te exigen, por eso Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Fonsi, que son baladistas, ahora se metieron al género urbano"

Con la misma honestidad, reconoce que no todos los exponentes son santos de su devoción pero siempre intenta entender la perspectiva de sus colegas. "No te puedo decir no quiero, respeto mucho lo que otros compañeros hablan referente a la música urbana, cada quien tiene puntos de vista diferentes", lo dice al recordar los comentarios de Aleks Syntek sobre el género, por los que le llovieron críticas en las redes sociales.

"Yo lo respeto mucho y en algunos casos sí tiene un poco de razón referente a las letras por nuestros hijos, pero a mí me gusta, me encanta ver a la López, ver a Maluma, a tantos y a tantos jóvenes como Yatra, que es un chico tan divertido, tan jovencito y con tanto éxito. Estos jóvenes en tan poquito tiempo han podido hacer lo que a nosotros los adultos, los ochenteros, nos ha costado muchísimos años de trabajo, pero así es la vida".