Yunes Linares reconoce triunfo de Cuitláhuac García en Veracruz

XALAPA, Ver.-Una semana y un día después del proceso electoral en el que PAN y PRD perdieron la gubernatura de Veracruz y la mayoría calificada en el Congreso Local, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por fin reconoció el triunfo de la coalición, "Juntos Haremos Historia" y de paso felicitó al gobernador electo, el morenista, Cuitláhuac García Jiménez.

Reunido en la sala Venustiano Carranza y acompañado de todo su gabinete legal y ampliado, Yunes Linares felicitó al "ingeniero Cuitláhuac García" a quien le deseó suerte y la "más sincera felicitación" por haber ganado de forma democrática la gubernatura de Veracruz.

"Invito al gobernador electo a que nos reunamos en Palacio de Gobierno para conversar sobre la situación general de Veracruz y referirnos al proceso de transición. El proceso de transición está en marcha en su fase interna, y deberá iniciar el 1° de noviembre ya con la representación formal del gobierno saliente y del entrante", expresó Yunes en un mensaje, al que se permitió el acceso a la prensa.

"Nuestro gobierno actuará todo el tiempo con la misma actitud democrática y republicana con que nos hemos conducido en estos meses de gestión.

"En menos de dos años, Veracruz se ha transformado profundamente. Luchamos por el cambio para alcanzar la democracia", dijo.

Yunes aprovechó su mensaje para recordar que hace dos años cuando él resultó electo, la ciudadanía votó por la alternancia, y reprochó que entonces su triunfo no fue reconocido por sus adversarios.

"Hoy vivimos en plenitud democrática. Con el cambio vino la democracia. Ése fue uno de los compromisos; cumplimos. Lo logramos. Prueba de ello es que, a diferencia de esta elección, en la que ningún candidato ni partido impugnó el proceso, cuando fui electo como Gobernador todos quienes entonces participaron en relación con el mismo cargo, buscando el mismo cargo, impugnaron el resultado de la elección y trataron incluso de impedir que tomara posesión del cargo, a pesar de que había obtenido un triunfo legal y contundente, como lo confirmaron después los tribunales".

Yunes Linares reconoció, sin mencionar su nombre, "la madurez y compromiso democrático" de quienes fueron sus adversarios en la contienda electoral y decidieron no impugnar el proceso, contribuyendo así de manera muy importante a la paz y a la estabilidad política y social de Veracruz. Ello, en clara alusión a su hijo, Miguel Yunes Márquez.

"Los veracruzanos debemos sentirnos profundamente orgullosos del proceso electoral que vivimos. Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de paz y estabilidad".

En clara alusión a políticos de oposición y a los medios de comunicación, Yunes insistió en que "nadie" tuvo la "honestidad y generosidad" de reconocerles el compromiso con la democracia y la estabilidad de Veracruz a los candidatos que perdieron su aspiración a ganar la gubernatura de Veracruz.

"Yo lo hago, July González Sheridan, candidata de Nueva Alianza; José Yunes Zorrilla, candidato de la Coalición PRI-PVEM, y Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del Frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. Merecen el más amplio reconocimiento por su compromiso con la democracia y con la estabilidad política de Veracruz. Nuestra más sincera felicitación", elogió Yunes.

A manera de reflexión, Yunes Linares -quién gobernará cinco meses más- dijo que las elecciones no pueden ser enfrentamiento permanente, ni avasallamiento antidemocrático.

"Reconocer los resultados es propio de demócratas. No se vale sólo reconocer triunfos y no aceptar derrotas. Lo importante no es quién obtenga la mayoría, lo importante es que le vaya bien a Veracruz y a México", expresó.

Y añadió que la mejor forma de agradecer al pueblo "esta oportunidad de servirles", es seguir trabajando con "empeño, honestidad y eficiencia" hasta concluir el periodo el próximo 1 de diciembre.

Yunes parafraseó el slogan que ha venido utilizando su hijo, Yunes Márquez para aceptar su derrota, pero dejó en claro que continuará intentándolo en una siguiente oportunidad político-electoral.

"La historia no termina, la historia nunca concluye, la historia no se escribe en un día y en un solo acto; hay mucho por hacer, hay mucha historia que construir en Veracruz. Que quede claro: la lucha sigue", soltó.