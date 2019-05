YouTube Originals no tendrá costo

CIUDAD DE MÉXICO.- Si has querido ver series como Cobra Kai, la secuela de Karate Kid, o acceder a contenido exclusivo de artistas como Ariana Grande o BTS pero no has querido pagar la suscripción a YouTube Originals, te tenemos una buena noticia, la plataforma está abriendo su servicio.

La nueva estrategia de YouTube es permitir el acceso a sus contenidos de manera gratuita, solo que los usuarios tendrán que ver anuncios.

Como reporta el medio Engadget a partir del próximo 29 de agosto estará disponible la primer temporada de Cobra Kai; la segunda temporada llegará el 11 de septiembre.

La plataforma dará a conocer poco a poco qué otros contenidos originales estarán disponibles más adelante.

YouTube también reveló algunos de los programas en los que está trabajando como la serie de comedia de Kevin Hart, What the Fit, además está desarrollando un nuevo espectáculo presentado por Alicia Keys, así como documentales sobre la estrella de la música latina Maluma y Paris Hilton.