YosStop regresa a redes sociales

Fue un video en el que se le ve abrazando a su madre el momento que decidió compartir en su carrete inmortalizando la celebración de su salida, que curiosamente coincidió con el cumpleaños de su mamá.

EL MEJOR REGALO

“Llegué a las 12 am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle FELIZ CUMPLEAÑOS. Me dijo: Eres el mejor regalo que he recibido.

“A veces nos cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es”, escribió Hoffman, especificando que en esta ocasión era ella quien estaba publicando.

En medio de globos, flores y carteles, la influencer de 31 años fue acogida por su hermano, su mamá y hasta sus perros para festejar su regreso, momentos que compartió con sus fans a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.

EL CASO

La youtuber fue detenida el 29 de junio acusada de pornografía infantil al difundir y señalar de manera despectiva un video en el que Ainara ‘N’ fue violada durante una fiesta cuando tenía 16 años, sin embargo, tras meses de investigación y proceso, ha sido puesta en libertad condicional al presentar pruebas que permitieron reclasificar su delito como discriminación, por el que deberá cumplir con un acuerdo reparatorio a la víctima.