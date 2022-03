En entrevista para EL MAÑANA, señaló que es necesario que las mujeres tengan más participación como empresarias, emprendedoras y jefas de negocios.

Explicó que es difícil hacer que empresarias participen y formar parte de una comunidad como Coparmex y que pasa en otros organismos, ya que saca de la zona de confort, además el hecho de que las mujeres tienen otras actividades como la crianza de los hijos, la responsabilidad de las tareas del hogar, que aunque hoy en día son compartidas, se tiene el mayor porcentaje de responsabilidades.

La empresaria decidió estudiar Ingeniera Industrial al ser Reynosa una ciudad industrial debido a que no había carreras como bióloga y veterinaria, siendo actualmente la dirigente más joven de Coparmex.

Explicó que al tener una crianza diferente, con abuelo militar y trabajadores, que le enseñaron desde pequeña a cambiar las llantas, balatas de los vehículos, hacer un cambio de aceite, entre otras actividades, lo que le dio seguridad a entrar de lleno a cualquier actividad, no se enfrentó a la situación de género con la misma perspectiva.

"Es un poco más valentía diría yo, cambia la perspectiva, no quiere decir que no exista, o no lo haya vivido, si no la perspectiva de como ves las cosas, es distinto, posiblemente me pudo haber costado más, un esfuerzo mayor, pero no lo percibía como tal, lo veía más como un reto, y ni tan consiente de que fuera un reto de género, si no un reto de yo también puedo hacerlo", dijo.

Y argumentó: "Cuando te dan seguridad desde casa, te enseñan de lleno a cualquiera de las actividades, no es la misma perspectiva que en otras ocasiones podrías presentar".

La dirigente empresarial señaló que se ha avanzado en el tema de equidad de género, se requiere independencia económica.

"Hace falta que más mujeres nos incluyamos en actividades empresariales, veámoslo desde esta perspectivas, una de las razones por la que hemos avanzado en las libertades para las mujeres, es porque hemos tenido la posibilidades de tener una independencia económica y que nos la da los emprendimientos que después se convierten en empresas y que nos da la seguridad de tener una independencia económica, más libertades", recalcó.

López Hernández señaló que desde la agrupación, es importante desarrollar más y mejores empleos, más oportunidades de emprendimiento con una nueva económica de mercado, con un desarrollo incluso que permita que estas oportunidades se den y permitan que más mujeres y personas en general, tengan la posibilidad de tener un desarrollo.

"Tenemos muchísimos retos ha sido difícil poderse mantener muchos negocios son informales, sobre todo ante la pandemia", recalcó.