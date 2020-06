Yo ordené la liberación de Ovidio.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, cuando lo había detenido el Ejército en Culiacán.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo.

Esta mañana en su conferencia de prensa en Morelos, el Presidente dijo que “en dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

El titular del Ejecutivo federal señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lo ha contacto para ofrecer ayuda, pero ha sido respetuoso de las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano. “Lo que se está haciendo es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía, había mucha injerencia de elementos, agencias del extranjero en asuntos internos de México.

“Yo recuerdo que aquí en Morelos ajusticiaron a un jefe de una banda criminal, famoso en un operativo y se supo que había intervenido una organización de Estados Unido”.

Destaca AMLO apoyo de Trump

“No solo eso, el que estaba de embajador de Estados Unidos en ese entonces declaró que el gobierno de Estados Unidos confiaba más en la Marina que en el Ejército, se metió a opinar sobre un asunto que solo compete a nosotros a los mexicanos, había una injerencia total, eso ya no, hay relaciones de cooperación pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que da el ejemplo es el presidente Donald Trump, en dos o tres asuntos que hemos hablado por temas delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida más de 200 personas si no suspendíamos el operativo en Culiacán, se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera el operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente.

Acompañado de su gabinete de seguridad, el mandatario recordó que el presidente Donald Trump habló para ofrecer apoyo el operativo fallido “lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesinaron a mujeres y niños de la familia LeBaron, habló lo mismo el presidente Trump y el ofrecimiento fue que nos mandaban agentes para ayudar a investigar casos y castigar a responsables”.

López Obrador señaló que su gobierno no permitirá que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas “eso es respetar, hacer valer nuestra soberanía, no acuerdos como este de Rápido y Furioso, en privado de espaldas al pueblo, sin informar y afectando en vez de ayudar a la gente, entonces, por eso, sí es distinto lo que ahora se está llevando a cabo”. “Esto no significa que no haya cooperación, existe cooperación pero nosotros decidimos si esa cooperación puede ayudar siempre y cuando se respete nuestra soberanía”.