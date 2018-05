Yo no pido declinaciones a mis adversarios: Margarita

Ciudad de México. La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que ella no está pidiendo ninguna declinación de sus adversarios, pues todavía faltan dos tercios de campaña y las definiciones de los ciudadanos, se dan, hasta el último tercio de la contienda electoral.

"Yo no estoy pidiendo ninguna declinación, todavía faltan dos tercios de la campaña, pero eso son los procesos electorales, vaya he vivido muchos procesos electorales en México y también conozco otro tipo de procesos en el mundo, sé muy bien que las definiciones de los ciudadanos se dan, sobre todo, en el último tercio", dijo la ex panista.