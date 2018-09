"Yo no estoy peleado con AMLO", dice Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor..- El gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, invitó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a su rendición de protesta como gobernador constitucional el 1 de octubre en el zócalo de Cuernavaca. También giró invitación al presidente Enrique Peña Nieto y varios secretarios de Estado, así como artistas y futbolistas.

Blanco zanjó un eventual diferendo con el presidente electo y sostuvo que no tiene ningún problema con él. “Créeme que no tengo ningún problema con él (Andrés Manuel López). Quiero que sepan que tengo una muy buena relación. Yo no estoy peleado con Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo”, dijo Cuauhtémoc Blanco en la presentación del logotipo institucional que identificará la administración 2018-2024.

El todavía alcalde de Cuernavaca se refirió de diferente manera a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, con quien mantiene un distanciamiento por incompatibilidad en la práctica política.

“Lo del tema de la señora no le voy a dar más importancia. A mí me preocupa el estado de Morelos y no los pleitos. Si la señora se quiso meter a un ring, que no sé por qué lo hizo, no sé si por darse a notar. Yo a la señora no le he hecho nada”, sostuvo Blanco.

Antes de la conferencia de prensa, Blanco Bravo presentó el logotipo para la administración 2018-2024 consistente en un símbolo formado por siete pétalos de flor de bugambilia, tradicional en Morelos, que representa la seguridad y protección.

En el logotipo se enmarca una serie de fundamentos diseñados de una manera armónica y minimalista, engloban la idea con la que el gobierno en conjunto con la ciudadanía trabajarán para que Morelos resurja como el gran estado que es, explicaron los diseñadores, encabezados por Alejandro Pisa, en la exhibición del logotipo.

“La flor de bugambilia es representativa del estado y es la flor que dio a Cuernavaca el nombre de ‘La ciudad de la Eterna Primavera’, por sus características físicas, así como su nobleza y adaptabilidad, simboliza el florecimiento y la fortaleza con la que estamos dispuestos a trabajar por el crecimiento, el cambio y una nueva manera de hacer gobierno”, refirieron.