"Yo los quiero a todos", dice López-Gatell a los gobernadores

El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, defendió el trabajo realizado hasta ahora y dejó en claro que no miente sobre el manejo de la pandemia.

Entrevistado a su llegada a la sede donde se lleva a cabo la reunión de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores del país, el funcionario minimizó también la abierta petición que hicieron algunos mandatarios pidiéndole su renuncia, y afirmó que él no tiene enemigos y "quiere" a todos los gobernadores.

"Yo los quiero a todos. No tengo enemigos y por supuesto que no miento. Tenemos que ser responsables y no politizar la situación", acotó López-Gatell.

El pasado 31 de julio, gobernadores de oposición, agrupados en la llamada Alianza Federalista, exigieron la renuncia inmediata del funcionario federal al considerar que no ha sabido manejar la pandemia de covid-19.