"Yo di la instrucción de dar asilo a Evo Morales", dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que él instruyó que se ofreciera asilo a Evo Morales. "Que quede claro y ya después entramos a los pormenores, yo di la instrucción de ofrecer el asilo y he estado pendiente", dijo en su conferencia mañanera. El Mandatario federal aseguró que se siente muy orgulloso de garantizar el derecho de asilo y que es un "timbre de orgullo" para su Gobierno.

"En este caso decirles que me siento muy orgulloso de encabezar un Gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo, es un timbre de orgullo, por eso mi reconocimiento al Secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas porque esta acción se llevó a cabo con la participación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa", indicó. Ante las críticas a la decisión de dar asilo al boliviano, López Obrador afirmó que en la historia de México se ha dado asilo a perseguidos de "todas las corrientes de pensamiento".

"Inclusive se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones, yo entiendo que exista alguna inconformidad de los conservadores de México por eso he insistido mucho en que existe el conservadurismo en México "Entender y aceptar que tenemos posturas distintas, comprender que no vamos a estar de acuerdo todos, la democracia es pluralidad, es diversidad, no es pensamiento único, eso tiene que ver con las dictaduras", agregó.

"Entonces entiendo que haya personas, ciudadanos que no estén de acuerdo con lo que está llevando a cabo el Gobierno que represento, respeto ese punto de vista, el derecho a disentir, pero también quiero que comprendan que estamos realizando una transformación, que no vamos a seguir en el camino trillado de siempre". "Estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución, somos un País libre, un País soberano, y nos respetan porque sabemos respetar, hay respeto mutuo, esa es la política exterior que estamos llevando a la práctica y vamos muy bien, va avanzando, ahora si que la cuarta trasformación va, de todas maneras va".