Yerson Candelo se une a la lista de transferible del Querétaro

QUERÉTARO, Qro.

El delantero Yerson Candelo no permanecerá un torneo más con los Gallos Blancos de Querétaro, ya que fue incluido en la lista de jugadores transferibles.

La directiva de los "plumíferos" está intentando negociar a ocho jugadores rumbo al Apertura 2018 de la Liga MX, este listado lo encabeza el ahora ex capitán Miguel Ángel "El Negro" Martínez, los defensas laterales Jonathan Bornstein y George Corral, así como los mediocampistas Luis Noriega, Armando Zamorano, Kevin Gutiérrez y los delanteros sudamericanos Edgar "Pájaro" Benítez y Yerson Candelo.

El colombiano de 26 años llegó a Querétaro para disputar el Torneo Apertura 2015, y debutó en el juego Gallos vs Cruz Azul. En el más reciente certamen de Liga MX disputó 12 partidos, 10 de ellos como titular, pero no logró anotar un solo gol, lo que provocó críticas hacia su trabajo.

Cuando fichó con los emplumados explicó que sus metas eran llegar a la selección de su país y jugar en Europa, dos cosas que se ven muy lejanas por sus altibajos en su paso por el balompié mexicano.

Le desean buena suerte. A través de sus redes sociales Gallos mandó buena vibra a Héctor "Pity" Altamirano, que trabajó varios años en las fuerzas básicas del club y en la era de Luis Fernando Tena fue auxiliar técnico del primer equipo, ya que ahora emprende una nueva aventura en el banquillo de los Cimarrones de Sonora.