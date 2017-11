¡YAS MARINA ESPERA! Parte ‘Checo’ octavo; Bottas gana la ‘pole’

Guadalajara, Jalisco

La última sesión sabatina del año fue buena para Sergio Pérez, quien partirá desde la octava fila de la parrilla en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Amenazados por McLaren y Renault, el equipo Force India logró meter sus dos autos al top 10 para hoy domingo, pero “Checo” logró mantenerse por encima de Esteban Ocon, su compañero y gran rival de la temporada.

Pérez partirá desde el octavo sitio, mientras que el francés largará noveno, posición que de entrada no compromete el séptimo sitio de la clasificación que Pérez busca mantener por segundo año consecutivo.

“Checo” aspiraba a finalizar séptimo, sólo por debajo de los autos de punta, sin embargo Nico Hulkenberg mostró gran ritmo en el Renault y se robó esa séptima plaza y partirá junto a Checo en la cuarta fila.

La pole position fue para el finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, quien estableció además récord de pista en el Yas Marina Circuit. El finlandés cronometró 1 minutos 36 segundos y 231 milésimas para llevarse la posición de privilegio por encima de su compañero, Lewis Hamilton, quien se quedó a 172 milésimas del tiempo de la pole. Tercero partirá Sebastian Vettel, quien no tuvo con qué competirle a los Mercedes, pues se quedó a más de medio segundo del tiempo de Bottas.

“Checo” se quedó a 2.1 segundos del crono de Bottas y la diferencia con Ocon fue mínima, apenas 20 milésimas, pero lo suficiente para cumplir el cometido de mantener a raya al francés, quien ha sido un gran dolor de cabeza para Pérez.

El mexicano indicó que las condiciones de la temperatura bajaron más de lo esperado y que hubo viento, lo que afectó un poco el balance del auto, pero se mostró satisfecho por el resultado en el desierto árabe.

Sergio está al acecho de los 100 puntos, para ello debe terminar séptimo o mejor en la carrera, mientras que Ocon necesita ser cuarto o mejor y que Sergio no sume para desplazar al mexicano del séptimo sitio de la parrilla, escenario que se antoja poco probable.

El top 5 de la parrilla lo completaron Daniel Ricciardo y Kimi Raikkonen, seguidos de Max Verstappen. En décimo partirá Felipe Massa, con el Williams, en lo que será la última carrera de Fórmula Uno para el piloto brasileño.

El GP de Abu Dhabi se corre el domingo a las 7:00 horas (tiempo de México).

Pérez contento... no satisfecho

Sergio Pérez terminó contento, pero no satisfecho con el resultado de la última calificación de la temporada en la Fórmula Uno.

El tapatío consideraba que tenía con qué pelear el séptimo puesto de la parrilla para el Gran Premio de Abu Dhabi, pero su ex compañero en Force India, Nico Hulkenberg, ahora en Renault, lo superó por apenas una décima.

No obstante, las cosas pintan positivas para el tapatío, quien busca superar los 100 puntos por segunda temporada consecutiva.

“Estoy muy contento con el resultado, aunque no puedo estar totalmente satisfecho por perder el séptimo sitio por sólo una décima”, aceptó Sergio en comunicado de Force India.

Checo no tuvo problemas para pasar a la segunda tanda en el Yas Marina Circuit, sin embargo estuvo cerca de protagonizar un incidente, precisamente con Hulkenberg, cuando el mexicano preparaba su vuelta rápida en Q2 y el alemán que venía en un giro de clasificación, entró por la parte externa y Checo no lo esperaba ahí. Al final no pasó a mayores. “Fuimos capaces de superar la Q1 con sólo una vuelta, pero la Q2 fue más complicada. Nico (Hulkenberg) comprometió mi vuelta de calentamiento: fue algo completamente innecesario y arruinó las vueltas de ambos. Afortunadamente no afectó nuestro resultado y logramos meternos a Q3.

(Abu Dhabi, EAU /Reforma)

Impone Lewis récord

Lewis Hamilton quiere irse a las fiestas navideñas sin regalar algo en su último fin de semana de la temporada.El ya coronado campeón del mundo fue el más rápido de los ensayos de ayer rumbo al Gran Premio de Abu Dhabi, que se corre en el Yas Marina Circuit. El cuatro veces monarca estableció además récord del trazado árabe, que horas antes había quebrado Sebastian Vettel, quien fue el más rápido en la primera tanda de ayer. Con la noche cayendo sobre el espectacular circuito enclavado en el desierto, el inglés cronometró 1 minuto 37 segundos y 877 milésimas, superando por 149 milésimas a Vettel, quien fue el segundo más rápido del día. Tercero se ubicó Daniel Ricciardo, cuyo Red Bull fue 303 milésimas más lento que el Mercedes del británico.