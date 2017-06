Ya podrás borrar mensajes de WhatsApp que has enviado, ¡es oficial!

Sabíamos que la popular aplicación de mensajería se encontraba probando la opción de deshacer los mensajes enviados y hoy WhatsApp ha oficializado esta potente función al publicarla en su página de soporte. Se trata de un salto de gigante en la app puesto que ofrece una función que se valorará mucho entre los usuarios: los que por error envíen un mensaje a un destinatario equivocado o los que sean presas fáciles de los arrebatos van a tener un máximo de cinco minutos para arrepentirse y deshacer este envío. Y es aquí donde WhatsApp va a volver a generar una controversia similar a la de los puntos azules, puesto que en realidad, no se trata de un borrado sin rastro. Imaginemos que enviamos un mensaje en caliente del que nos hemos arrepentido en el mismo momento del envío y deseamos recuperarlo, o bien que nos hemos equivocado de destinatario o de grupo; la función permite borrar el mensaje en los cinco minutos siguientes a la pulsación de “Enviar”, pero ¿qué es lo que ve en su aplicación nuestro interlocutor? Verá el mensaje de “este mensaje ha sido borrado”, una frase cuyo misterioso contenido puede generar no pocas controversias entre parejas y amigos. Los usuarios van a tener un máximo de cinco minutos para arrepentirse y deshacer este envío ¿Cómo hay que hacer para borrar un mensaje enviado? WhatsApp explica que en los dispositivos Android bastará con pulsar sostenidamente sobre el mensaje en cuestión y después sobre el botón Menú y ahí Recuperar. Los propietarios del iPhone deberán seguir pasos muy parecidos: bastará con pulsar sostenidamente sobre el mensaje y después en Recuperar. El servicio, con todo, explica las limitaciones de esta nueva función: solo estará disponible cuando ambos interlocutores se encuentren utilizando la última versión de la aplicación y por otro lado, y esto es importante, quien solicita una recuperación del mensaje no tendrá constancia de que ésta se ha producido con éxito. WhatsApp todavía no ha revelando la fecha en la que estarán disponible la función de recuperación (borrar); pero es de esperar que en cuestión de días esté disponible poco a poco entre los usuarios de la aplicación en Android, iPhone y Windows Phone.