Ya los traen

Las cuentas en Twitter de HBO y de varias series pertenecientes a la cadena fueron hackeadas. El miércoles por la noche aparecieron mensajes no autorizados en las cuentas, los cuales luego fueron borrados por la compañía.

“Hola, OurMine está aquí, sólo estamos probando su seguridad. Equipo de HBO por favor contáctenos para mejorar su seguridad”, decía un texto, junto con una liga web.

En un tuit posterior, se pedía a los usuarios hacer tendencia el hashtag #HBOHacked.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los mensajes aparecieron en las cuentas de los programas Veep, Last Week Tonight, Silicon Valley, The Leftovers, Vinyl, Looking y True Blood.

Un vocero de HBO dijo que el incidente ya está siendo investigado.

Este es el más reciente en una serie de problemas de seguridad cibernética para la cadena.

El mes pasado, la compañía que hackers había ingresado a sus servidores.

Un grupo anónimo luego publicó que se había robado 1.7 terabytes de información y que la publicaría si la empresa no le pagaba un rescate.

Hasta ahora se han filtrado episodios de Ballers, Room 104 y Curb Your Enthusiasm, así como documentos internos que incluyen correos electrónicos.

Este martes por la madrugada, un episodio de Game of Thrones fue publicado accidentalmente antes de tiempo, aunque esto fue debido a un error de HBO Europa y no a un ataque cibernético.