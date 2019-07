Yalitza Aparicio sufrió violencia de género

La actriz nominada al Óscar por la cinta "Roma", Yalitza Aparicio, aceptó que ha sufrido violencia de género y discriminación, razón por la cual ahora aprovecha todos los espacios que tiene para hacerse escuchar, como la campaña "Cero Violencia Contra las Mujeres".

La oaxaqueña aceptó que este proceso de aceptarse y amarse no fue fácil, pero es lo que aconseja a todas las mujeres y pequeños de su entorno.

"Siempre se debe tener la cabeza en alto y seguir y seguir insistiendo. Es algo que hice en todo momento y espero que mucha personas también lo hagan", expresó.

Aparicio aclaró que el sitio que ahora ocupa no le llegó de manera fortuita y que hay mucho trabajo detrás.

"Quizá mucha gente piense: ´ah, ya está ahí y fue fácil´, pero no. Todos tenemos problemas en el camino que recorremos. Yo me he esforzado y eso mismo pueden hacer todos los que quieran salir adelante y crecer", aseguró.

La actriz compartió que a raíz de su incursión en el cine y de la manera en que le cambió la vida, se dio cuenta de cualidades que no sabía que tenía.

"Desconocía que tenía la capacidad de estar frente a muchas personas y hablar, desconocía que tenía la capacidad de transmitir emociones, mensajes de igualdad y ahora tengo esa oportunidad y si no cambian su forma de ser al escucharme, por lo menos les quedará una espinita", explicó.

APROVECHA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

"He tratado de ocupar las cámaras y los micrófonos para hacerle llegar el mensaje a las mujeres, para amarnos, valorarnos y respetarnos. Creo que es necesario buscar este tipo de apoyo y me gustaría que los que han provocado este tipo de violencia recapaciten porque no los lleva a nada bueno", puntualizó.

La violencia que ha sufrido Yalitza también se proyecta en la polarización que ha tenido en redes sociales, comentarios que asegura, ha aprendido a aceptar.

"Las redes iniciaron para ayudarnos, ahora se usan para todo. Pero creo que lo primero, para que no te afecten los comentarios, es entender que hay diversidad de opiniones. Es respetarse a uno mismo y entender que habrá muchas opiniones, pero solamente tú sabes lo importante que eres y lo que vales. Lo importante es amarse, respetarse y solamente yo sé hasta donde puedo llegar", dijo.

EXHORTA A INFORMARSE

"Amo a mi México, entiendo que aún nos falta muchas cosas por aprender. Por algunos comentarios que he leído me doy cuenta que realmente no nos informamos de todo y es respetable, pero espero que nos informemos antes de opinar y criticar, pero he aprendido a tolerar", aseguró.

VOLVERÁ AL CINE

Finalmente, la oaxaqueña adelantó que ya tiene proyectos para hacer cine.

"Sí hay, pero no me corresponde a mi decir nada. Eso lo tiene que hacer la casa productora. Ya lo informarán", dijo.

En cuanto a la supuesta proposición que le hizo el productor Pedro Torres para participar en la puesta en escena "Asesinas en Libertad", Yalitza desmintió esa invitación.

"Respeto mucho al teatro, pero la realidad es que aunque me dicen que no puedo ver mis emails, sí los veo y no me ha llegado nada al respecto. Por supuesto que me encantaría hacer teatro, pero más adelante", concluyó.