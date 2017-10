Ya andamos echándole ganas, dice Juan Diego. La ciudad ardiendo y el Alcalde ‘saludando’

Río Bravo, Tam.- Tras las cruentas balaceras suscitadas en el centro y periferia de la ciudad de Río Bravo, las calles, escuelas, negocios, iglesia y hasta la Presidencia municipal quedaron desoladas.



A la salida de la ciudad, antes de llegar a Palo Blanco, un grupo de civiles armado se enfrentó a un convoy de militares quedando 4 de ellos sin vida en el mismo lugar y una camioneta Chevrolet Tahoe blanca de reciente modelo, sin placas de circulación, se habla de 4 más abatidos, uno de ellos un padre de familia que llevaba a su hijo a la escuela, así lo dio a concoer el Grupo de Cordinación Tamaulipas.

Las huellas de la batalla quedaron en las bases de las techumbres y en las mismas bombas de gasolina, mismas que por fortuna no explotaron al contacto de las balas.

Así mismo se reportaron varios enfrentamientos persecuciones en varios puntos de la ciudad, convirtiendo el lugar en zona de guerra.

Circula un video en redes donde una madre llora por la presunta muerte de su hijo, un estudiante de secundaria que habría perecido por una bala perdida, autoridades de educación no han confirmado los hechos.

Por su parte el diputado federal por el tercer Distrito Edgar Melhem Salinas hace un llamado a las autoridades para que atiendan de manera urgente esta crisis de inseguridad.

En un recorrido realizado por las principales calles y avenidas, se pudo apreciar la escasa circulación de vehículos, el cierre de cortinas de múltiples negocios, escuelas sin clases, plazas desoladas y la Casa del Pueblo abandonada por su alcalde, quien se encuentra refugiado en el Valle de Texas, su última ocurrencia lo demuestra, miren lo que puso en su Facebook “Buenos días, que tengan una excelente semana, ya andamos echándole ganas”,.

El pueblo ardiendo y el Alcalde dice andar trabajando hágame usted el favor, seguro se puso un traje de superhéroe y andaba al frente de los elementos de la Sedena combatiendo a los grupos armados que tienen asolada la ciudad.

Carlos Ulivarri López, le contestó: “trato de no comentar lo que haces para que no tengas excusas el día de mañana que te estamos bloqueando o interrumpiendo en tu trabajo como primera autoridad.

Pero el que pongas este comentario el día de hoy es una falta de respeto hacia nosotros los riobravenses, como no estás viviendo aquí no te das cuenta de lo que estamos sufriendo nosotros veo con tristeza que el dolor que tenemos a ti no te importa y ni salgas con tus pendejadas que estaba programada la publicación, eso sólo confirma que es mentira que estés trabajando.

Y por último, ya ponle atención a los ciudadanos de Río Bravo, son los que pagan tu sueldo. YA BASTA.





BALEADA. Gasolinera muestra las huellas de la batalla entre civiles armados y fuerzas militares.

GRÁFICAS. Cierran negocios, calles desiertas, escuelas cerradas, iglesia bajo llave, presidencia desolada, plazas solas.