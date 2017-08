¿Ya 30? Consulte el manual

Ciudad de México

"¡Madres!, ya tienes treinta. Lo que sí nunca me pasó por la cabeza fue que, a esas alturas, me salieras con que estabas viviendo una tremenda crisis y que estabas seguro de que tu vida era un completo y absoluto desperdicio", afirma Juana Inés Dehesa en su Manual del Treintón (que no entiende nada), su libro más reciente.

En la comodidad de su departamento, con los pies descalzos y en actitud relajada, Dehesa confiesa que el Manual del Treintón (que no entiende nada), editado por Océano, es la contraparte masculina de su libro Treintona, soltera y fantástica y, aunque está dedicado a mujeres y hombres, esta vez ellos son los protagonistas.

Especialmente ésos que parecen tenerlo todo para triunfar pero siguen atrapados en mitos y conductas de solteros empedernidos.

"Toca toda esta idea del hombre que disfruta su libertad y que cualquier compromiso piensa que se convierte en un yugo, en una renuncia, en una falta de autonomía", comparte.

Señala que los treintones que crecieron con un discurso que funcionaba para otras generaciones y ante los cambios, en vez de conflictuarse cada que sus padres les dicen: "Yo a tu edad...", deben rediseñar su masculinidad, por que esa cantaleta ya no aplica.

La clave, considera, está en derrumbar esos mitos y conductas de cómo te contaron que debían ser los hombres e inventarte tu propio modelo.