¿Ya viste la película "Contagio"?

Las estrellas del thriller viral de 2011 "Contagion" ("Contagio"), una película premonitoria de la actualidad, están de regreso para dar consejos sobre el COVID-19.

Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet y Jennifer Ehle hicieron equipo con científicos de la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia para una serie de cuatro videos con consejos de salud y mensajes de ánimo para la población.

"Lávate las manos como si tu vida dependiera de ello", dice Winslet en su anuncio. "Porque, particularmente ahora, tal vez depende de ello".

Ehle subraya que el coronavirus es nuevo por lo que nadie es inmune. "Cada uno de nosotros, sin importar edad o etnicidad, corre el riesgo de contraerlo", dice la actriz.

"Contagion", dirigida por Steven Soderbergh, explora un escenario en el que un tipo letal y contagioso de influenza se disemina por el mundo. En su video Damon señala que la película está "regresando a las listas de popularidad en iTunes por obvias razones".

Damon, quien interpretó en la película a un personaje que era inmune al virus hipotético, también recomienda escuchar a los expertos en salud y permanecer a unos seis pies (dos metros) de distancia de otras personas.

Fishburne pidió ayudar al personal médico que combate la enfermedad al pie del cañón. "Si podemos disminuir esto, le podemos dar a nuestros doctores y a nuestras enfermeras (os) en nuestros hospitales la oportunidad de ayudarnos a superarlo juntos", dice.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como neumonía, e incluso la muerte.

