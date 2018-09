Ya hay título para 'Duro de Matar' 6

Cd. de México.- La sexta película de Duro de Matar se llamará McClane, informó Empire.

"Puedes notar nuestras intenciones desde el hecho de que la página con el título dice 'McCLANE'. Queremos que estén más involucrados que nunca con el personaje", dijo Lorenzo di Bonaventura, productor del filme, en entrevista con la publicación británica.

Las cintas de la franquicia siguen a John McClane, un policía neoyorquino interpretado por Bruce Willis, que debe rescatar a civiles de situaciones peligrosas y derrotar a los terroristas responsables.

El primer filme se estrenó en 1988 y es considerado un clásico del cine de acción. La entrega más reciente, Un Buen Día para Morir, llegó a cines en 2013.

De acuerdo con Di Bonaventura, la nueva película seguirá a McClane en su juventud y en la época actual.

"No sé cómo harías Duro de Matar sin Bruce. La idea de que no es importante en esta película no es para nada acertada. Vamos a explorar a John McClane en sus veintes. Pero su versión de 60 años será igual de importante", explicó.