Ya tienen médico... no dispensario

Matamoros, Tam.- Después de meses de no contar con un médico, el dispensario del poblado de Higuerillas ya cuenta con un titular, sin embargo las condiciones de los consultorios no son las más adecuadas, ya que se carece del servicio de luz, no hay medicamentos y existen carencias.

Durante un recorrido realizado por este dispensario médico, se pudo constatar en las condiciones que se encuentra, se carece de luz, hay medicamentos caducados acumulados en un cuarto como basura y pocas medicinas para la necesidad que se tiene en esta comunidad.

Hermelinda García Cruz habitante y usuaria del dispensario, señaló que apenas hasta esta semana llegó el medico a este poblado, anteriormente tenían que ir hasta la ciudad para una consulta.

Manifestó que por mucho tiempo permaneció abandonado el edificio, hasta ahora que mandaron al doctor Yado, ya que los anteriores solo venían y trabajaban unos meses y ya no regresaban.

Resaltó que más allá de la luz que no la han bajado para el inmueble, la falta de más medicamentos y una serie de instrumentos para mejorar el servicio medico hacia la comunidad.

Comentó que la misma comunidad esta juntando dinero para poder poner la luz, ya que es necesario que el dispensario cuente con este servicio para atención a la población que vivimos aquí.

Indicó que por mucho tiempo se tiene en el abandono este consultorio médico, ya que los doctores no quieren venir a ofrecer su servicio, esperando que ahora con esta nueva asignación se acabe este problema.