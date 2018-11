Ya tiene títulos

Madrid, España

El universo se expande... y con él Avatar. La película más taquillera de todos los tiempos prepara su regreso a los cines más de diez años después de su estreno con un total de cuatro secuelas que, según las últimas informaciones, ya tendrían títulos definitivos.

LOS REVELAN

'Avatar: The Way of Water', 'Avatar: The Seed Bearer', 'Avatar: The Tulkun Rider' y 'Avatar: The Quest for Eywa'. Estos serían, en la lengua de Shakespeare, los títulos de las nuevas películas de Avatar, según revela una información publicada por la BBC.

Títulos que, en la lengua de Cervantes serían algo así como 'Avatar: El camino del agua', 'Avatar: El portador de la semilla', 'Avatar: El jinete de Tulkun' y 'Avatar: La búsqueda de Eywa' y que llegarán a los cines a partir de diciembre de 2020.

EN PANDORA

El propio James Cameron comentó que todas películas se desarrollarán en Pandora, el planeta de los Na'vi, y que gran parte de la acción de las dos primeras películas tendrá lugar bajo sus océanos. Algo que encaja perfectamente con la el título de la primera secuela. Además, una entrevista con Vanity Fair, Cameron también reveló que Kate Winslet, con quien trabajó en Titanic, se sumó al reparto de la saga Avatar para dar vida a "un personaje que forma parte del pueblo del mar, de la gente de los arrecifes".

En cuanto a Eywa, en la última de las entregas, The Quest for Eywa, parece ser una referencia a la deidad y diosa del pueblo Na'vi. Además, destaca la publicación británica, que poco después del lanzamiento de la primera película, Cameron dijo que no quería referirse a las secuelas como Avatar 2, Avatar 3, etc. ya que "al final de la película el personaje principal ya no era un avatar".

Sin embargo, parece probable que 20th Century Fox, el estudio detrás de la franquicia, no esté por la labor de dejar de lado la marca Avatar en el lanzamiento de esta ambiciosa saga cinematográfica que con su primera entrega recaudó cerca de 2,800 millones de dólares. (Agencias)

Los lanzamientos

Hace tan solo unos días, Sigourney Weaver, quien interpreta a la Dra. Grace Augustine, afirmó que ya había terminado de rodar la segunda y tercera entrega, y que se estaban preparando para dentro de poco comenzar a filmar las otras dos películas. Las cuatro secuelas de Avatar se lanzarán en diciembre de 2020, diciembre de 2021, diciembre de 2024 y diciembre de 2025.