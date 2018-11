Ya tiene su estrella

Los Ángeles, California

El actor Michael Douglas festejó ayer su quincuagésimo aniversario en el mundo del espectáculo con la colocación de una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood cerca de la que homenajea a su padre, Kirk Douglas, una leyenda de la pantalla grande de 101 años.

Douglas, de 74 años y famoso entre otros por su papel como Gordon Gekko en Wall Street —interpretación que le valió una estauilla Oscar—, estuvo acompañado por su centenario padre, su esposa y también actriz Catherine Zeta-Jones, y su compañera de elenco en The China Syndrome, Jane Fonda.

Cuando escuché por primera vez que iba a haber una estrella para Michael pensé: ´¿Por qué tardaron tanto?´ Especialmente porque él siempre ha sido un adelantado a su tiempo", dijo Fonda en el evento donde se presentó el reconocimiento.

MUY CERCA. La distinción con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood está cerca de la de su padre, Kirk Douglas.

SU TRAYECTORIA

Douglas ha aparecido en más de 60 filmes y programas de televisión, entre ellos la serie policial de la década de 1970 Las Calles de San Francisco, los thrillers psicológicos Atracción fatal e Instinto básico, y más recientemente en la película de superhéroes Ant-Man.

Fonda, hija de Henry, dijo que ella y Douglas enfrentaron el desafío de haber sido hijos de estrellas de Hollywood y que tuvieron que encontrar sus caminos en el mismo ámbito.

Douglas es también productor cinematográfico, lo que le permitió ganar otro Oscar con One Flew Over the Cuckoo's Nest (Atrapado son salida, de 1975), y ha estado detrás de decenas de películas independientes.

SIN VIGENCIA

He tenido la suficiente suerte como para ser parte del Hollywood clásico y del nuevo Hollywood", dijo.

El actor señaló que estaba honrado de que su nombre apareciera junto a los más de 2 mil 600 hombres y mujeres recordados en el Paseo de la Fama.

"Ellos son personas que se preocuparon apasionadamente por lo que hacían y por entretener a la gente en todo el mundo", advirtió.



Bien acompañado

