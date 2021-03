Ya tiene su elenco

La serie Chucky, basada en la franquicia del llamado Muñeco Diabólico, ya tiene elenco.

El show, creado por Don Mancini (autor de la saga) y Nick Antosca (Channel Zero), contará con la actuación de Devon Sawa (Destino Final), en uno de los papales estelares, así como las de Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Bjorgvin Arnarson (PEN15) y Olivia Al Lind (The Young and the Restless) para los cuatro personajes principales.