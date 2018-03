Ya tiene Osorio a sus 23 elegidos

Juan Carlos Osorio ya definió quiénes serán sus 23 mundialistas, pero deja un margen de oportunidad para quien pueda pelear el puesto de último momento.



A su llegada a San José, California, para el partido entre México e Islandia, el técnico colombiano aceptó que si hoy le pidieran la convocatoria no tendría dudas, aunque en dos meses muchas situaciones pueden cambiar.



"Sí, pero reitero, si nos atenemos a que lo más importante es el momento seguramente que me tengo que decidir por 23 y dejar a algunos o alguno que en estos próximos meses puede estar disputando un puesto para estar en la lista final", mencionó el timonel.



Es por eso que Osorio va con calma, esperando el desarrollo de los sucesos de aquí a mayo para determinar si hace alguna modificación.



"Aunque uno tiene la certeza de que eligió bien queda con cierta angustia o tristeza, el caso concreto de Rodolfo (Cota), creemos que tenía las condiciones de disputarle el puesto a Alfredo, Guillermo y Jesús, al final hay que dar una lista y no queremos eliminar a ninguno, pero sí estar preparados para estas eventualidades que suelen ocurrir", comentó.



Osorio no ahondó sobre el caso de Rafael Márquez luego de que el presidente rojinegro Gustavo Guzmán revelara que los patrocinadores han doblado las manos casi en su totalidad para que el futbolista pueda ser convocado.



"A Rafa se le aconsejó y sugirió lo mismo que a todos, que se siga preparando de la mejor manera y ojalá en lo deportivo en las próximas semanas que quedan logre su tope en cuanto al nivel. De la titularidad vale la pena aclarar que cualquier jugador que quede en la lista puede ser titular en cualquier momento, no que sea una obligación, en un escenario bien rodeado podría ser titular por todo lo que puede ofrecer a la Selección", mencionó.



Además, Osorio abrió la posibilidad de que Javier Aquino y Jürgen Damm puedan reincorporarse al Tricolor de cara al segundo duelo, ante Croacia, en caso de superar las pruebas médicas en sus clubes.