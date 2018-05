Ya tiene monografía

Ciudad de México

La serie de Luis Miguel en Netflix tiene playeras, memes, triunfa en la piratería... ¡y también tiene monografía!

El ilustrador Mario Flores publicó la imagen en su cuenta oficial de Twitter @mareoflores, que en poco tiempo llegó a más de tres mil "Me gusta" y mil 400 retuits.

Flores ya había experimentado el género de ilustración de monografía escolar con otros trabajos de corte político. En su red social tiene publicadas monografías de las elecciones de 2012 y 2018.

Cuenta que la principal diferencia con la ilustración política es la polémica. "Aquí nadie se enojó", dice en entrevista.

"Creo que esto todo mundo lo tomó de chiste y qué gusto", afirma.

En las viñetas se reproducen pasajes de la serie, como el comercial de Luis Miguel de papas "Saboritas", el maltrato de su padre, Luisito Rey y su presentación en la boda de la hija del presidente de entonces, José López Portillo.

Dice que la viñeta que más le gustó es la de la maestra de Luis Miguel.

Afirma que ni ama, ni odia la serie, "pero me gusta, me entretiene, está divertida y lo mejor son los memes después de cada episodio. La serie me parece muy mal hecha, con sonido mal mezclado que impide que se le entienda a los actores, errores de continuidad, pero sí me divierte mucho", confiesa.

EL DEMONIO HECHO PADRE

Flores dedica dos viñetas a la figura de Luisito Rey, personaje del padre manipulador del cantante.

"Todo está exagerado. Ni Luisito Rey era el demonio que presentan, ni Luismi el corderito inmaculado que muestran. Pero pues así es la ficción basada en hechos reales, más ficción que nada", finaliza.

EXPERIMENTA. Mario Flores realizó una monografía basada en "Luis Miguel, la serie".