Ya tiene casa

Ciudad de México.

Recientemente, Danna Paola contó en entrevista que vivir sola en España le sirvió mucho para madurar, pues incluso no sabía ni usar la lavadora.

Tal parece que esta experiencia, que no empezó muy bien, terminó siendo una de las más enriquecedoras para la actriz y cantante a tal grado que provocó que tomara la decisión de irse a vivir sola a sus 24 años.

Así lo dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales, en donde compartió con sus poco más de 16 millones de seguidores la feliz noticia.

Hace poquito me mudé y era muy complicado para mí poder organizarlo todo, entre México, Madrid y Los Ángeles. Apenas que me mudé me di cuenta que tengo bastantes cosas acumuladas, soy un desastre y a veces soy un poco desordenada´, admitió Danna Paola, quien está esperando poder instalarse por completo.

EXPERTOS PONEN ORDEN

Pero como recibir ayuda no está mal, la actriz se acercó a un grupo de expertos para que le ayudaran a poner orden en sus cosas.

De hecho, aunque aún falta mucho por hacer para que todo quede listo, uno de sus lugares favoritos por fin está completamente ordenado: la cocina.

Danna Paola admitió con ´El Escorpión Dorado´ que uno de sus pasatiempos favoritos era cocinar y ahora que la cocina de su nuevo departamento está lista, la cantante no perdió el tiempo para darles un tour a todos sus seguidores.

LA COCINA SITIO FAVORITO

Voy a empezar por la cocina que es mi sitio cada vez que llego a mi casa porque me gusta cocinar y me gusta tener todo ordenado. Estas personitas que encontré me ayudaron a tener mi cocina hermosa, ordenada y muy bien catalogada´, dijo Danna Paola en actitud de señora orgullosa mostrando su cocina completamente radiante.