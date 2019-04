¡YA SE VIO EN LA MAYOR!

"Si Dios quiere muy pronto estaré en Liga Mayor, pero ojalá que llegue como campeón". Lady Vaga.

Ser novato no ha sido impedimento para que Wuilbert Azuara Sánchez esté brillando con los Correcaminos UAT Norte en su primera temporada dentro de la Categoría Intermedia Nacional (ONEFA).

El jugador ofensivo que se desempeña como Ala Cerrada (TE) atraviesa su mejor momento y hará todo lo que esté en sus manos para llevar al equipo fronterizo hasta la final.

El próximo sábado los Corre de Reynosa visitarán a los actuales campeones, Frailes UT, en los playoffs de la Conferencia Blanca y el famoso "Bubu" será uno de los elementos a seguir durante los cuatro periodos.

"Me he sentido muy feliz, a gusto en el equipo y la verdad hemos tenido una buena temporada y ha sido una oportunidad muy grande para mostrarme como titular, me dieron la oportunidad y estamos demostrando lo que los coaches me han pedido, ahora tenemos en la mira el juego en México contra Frailes ya que queremos seguir avanzando en los playoffs", expresó el portador del jersey número 81.

Wuilbert ha sido una grata revelación como cerrado. Inició en este deporte como mariscal de campo pero sus entrenadores le vieron más cualidades en esta posición.

"Fue un cambio muy drástico pero lo bueno que ya nos acomodamos a jugar en esa posición, al principio no me sentía muy cómodo pero llegó el coach Quintín que juega en esa posición y la verdad él me forjó y aquí estoy, ahora disfruto jugar, veo mucho a Víctor Luna que juega en Mayor y sigo aprendiendo", reconoció y ahora saca provecho de su experiencia como quarterback.

"Creo que ahora tengo esa ventaja de conocer el campo como quarterback, y luego ahora ser cerrado pues me ha ayudado bastante a saber donde estoy parado en el campo", aseguró el joven deportista de 20 años.

Azuara ha ido cumpliendo sus objetivos paso a paso. Ya fue campeón con los Búfalos UAMRA en la Liga Lufauat, ahora quiere coronarse en Intermedia Nacional y tiene la mira puesta en jugar Liga Mayor este mismo año.

"Si Dios quiere muy pronto estaré en Liga Mayor, pero ojalá que llegue como campeón, les mando muchos saludos a mi familia, a mi novia y pues estoy muy agradecido con el staff de coaches que tenemos y con Dios por darme la oportunidad de seguir adelante en el deporte", comentó.

Volviendo al tema de las semifinales, queda claro que a este jugador no le tiemblan las piernas, es cierto que les tocó bailar con la más fea, pero el "Bubu" de inmediato recuerda que Correcaminos Norte fue el único equipo que puso a sufrir a los Frailes en temporada regular.

"No estamos confiados pero si nos sentimos preparados todos en el equipo, tenemos esa espinita clavada y la vamos a sacar y vamos a ganar este juego, la última vez que vinieron los Frailes nos faltó tiempo y se llevaron el triunfo por cuatro puntos, pero ahora vamos a su casa a regresárselas", afirmó.