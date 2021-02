Ya se nota su mano

El histórico jugador de la Liga Mexicana no pierde el tiempo y ha entrenado toda la semana con los jóvenes prospectos sin importar las bajas temperaturas.

Será el director general pero quiere estar lo más cerca posible de los beisbolistas y por eso se le ve muy activo, con ropa deportiva como si se tratara de un entrenador más.

"Contentos en esta nueva faceta de ayudar y apoyar al talento de Reynosa y de Tamaulipas, estoy convencido que se van a sumar más peloteros de otros estados y de otros países, estaré metido de lleno con esta academia con mucho profesionalismo para poderles transmitir mi experiencia", comentó el "Jefe" en exclusiva para El Mañana de Reynosa.

Saúl ya dejó muy claro que la exigencia será el pan de cada día. Profesionalismo, respeto, compromiso y entrega son algunas de las cosas que pide a todos los que formarán parte de su grupo.

"Aquí vamos a tener a los mejores peloteros jóvenes, al mejor talento de la región, jugadores que les falta solamente pulirse, aquí los vamos a tener listos para cuando los vean los scouts de las Grandes Ligas", explicó.

El parque Mentor López será la casa de la Aca-Tam. De lunes a viernes entrenarán de las 16:00 a las 18:30 horas, pero prácticamente serán peloteros 24/7.

A Soto se le ve motivado pero sobre todo contento, y como no va a estarlo si Reynosa es su segunda casa.

"Aquí pues he vivido más de 15 años, aquí la gente siempre me ha tratado bien, mi familia aquí está y es también una manera de regresar un poco de lo que me ha dado Reynosa", expresó.

EL RETIRO ESTÁ EN EL AIRE

Saúl aún está contemplado para jugar tanto en la LMB como en la LMP. El retiro es una palabra que cada vez suena más en la vida del veterano beisbolista oriundo de Los Mochis, Sinaloa pero por el momento prefiere enfocarse en este nuevo reto y lo demás lo dejará en manos de Dios.

"Tengo este nuevo compromiso pero sigo perteneciendo a los Rieleros de Aguascalientes y a los Cañeros de Los Mochis, tendremos pláticas con ellos para ver qué planes tienen para mi, yo me seguiré preparando, Dios dirá en los próximos meses si tomo la decisión de jugar o retirarme y ustedes serán los primeros en saberlo", afirmó.