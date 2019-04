Ya se ganó ´Chelís´ la continuidad

Puebla, Puebla.

El director técnico José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como "Chelís", señaló que ya se ganó su continuidad al frente del Puebla, pero entiende que la última palabra la tendrán los directivos.

"Claro que me pueden correr, es su institución, pero bueno yo en mi contrato ya me gané la renovación; sin embargo, hay que ver en qué condiciones se presenta, es distinto cuando tomas la oportunidad porque no hay otra a cuando ya medio te ganaste algo, no puedo externar más públicamente hay que saber esperar", comentó.

Ante los medios de comunicación, "Chelis" dejó en claro que no es quién para decidir sobre el plantel o algún jugador, "yo no puedo decidir quién se queda, quién se va, a quién venden, a quién compran, entonces al final de cuentas los objetivos se tienen que hacer en función de los planteles que hay".

Sánchez Solá cumplió con la cosecha de 16 unidades que solicitó la directiva de "La Franja" cuando llegó a reemplazar a Enrique Meza e incluso a falta de dos jornadas para que culmine la fase regular del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX los camoteros tienen opciones de clasificar a liguilla.