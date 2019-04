Ya se ensaya modelo de Guardia Nacional

Acapulco, Gro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se ensaya el modelo de la Guardia Nacional en algunas de las regiones más inseguras del país.

Durante su participación en la inauguración del Tianguis Turístico en Acapulco, el mandatario sostuvo que "el ataque a la inseguridad pública va a dar frutos para disminuir la incidencia delictiva y esto va a ayudar a que México siga siendo un país visitado por los extranjeros y que los mexicanos puedan sin miedos y temores asistir a los lugares turísticos".

Ante empresarios, gobernadores y funcionarios públicos, el presidente detalló que una vez aprobada la Guardia Nacional se están sumando elementos de las policías militar, naval y federal para realizar labores de seguridad pública en el país.

Sostuvo que en Acapulco ya se echó a andar el modelo.

"Estamos iniciando, pero ya se está ensayando este modelo en algunos estados, regiones y ciudades tal es el caso de la estrategia que se lleva a cabo para garantizar la seguridad en Acapulco que ya está dando resultados, estamos avanzando", dijo.

No soy barbero, dijo, "estoy diciendo la verdad, me está apoyando el gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo)".

Sostuvo que su gobierno pone énfasis en la seguridad pública, pues acusó que en gobiernos anteriores no había atención al problema de la inseguridad ya que no se contaba con elementos suficientes, "no había policías, ni marinos, ni soldados para atender la demanda se seguridad en el país".

López Obrador aclaró que la promoción turística es que vivan bien trabajadores del sector, de las colonias marginadas y que se invierta en seguridad.