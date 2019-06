Ya saborea Henry duelo ante Oribe

Ciudad de México

Henry Martín, delantero del América, descartó que exista molestia en el club por la decisión de Oribe Peralta de jugar para el Guadalajara.

De hecho, en tono de broma, Henry aseguró que no tendrá compasión si se encuentra al "Cepillo" en el próximo Clásico Nacional.

"Mientras él (Oribe) esté feliz, nosotros estamos contentos como compañeros y como amigos. La decisión que tomó era para eso, para trascender más o buscar objetivos personales.

"Al final nosotros tenemos que defender la camiseta con la que jugamos, sea el que sea, le hayas ido o no. Nosotros tenemos que ser profesionales con mentalidad siempre ganadora, siempre positiva. Yo creo que Oribe no está lamentándose, no está sufriendo. Lo apoyamos al cien por ciento y, ahora le va a tocar enfrentarnos y darle sus buenos llegues (risas)", dijo el yucateco.

Por otro lado, Henry reconoció que con su renovación hasta 2021 y la salida de Peralta, tendrá más posibilidades de ser titular.

"Sí, lo veo así. Es una oportunidad única para mí de pelear el puesto con menos jugadores.

"Muy feliz por renovar con el club", finalizó.