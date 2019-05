¿Ya sabía?... actas de nacimiento son gratis

El Registro Civil en Reynosa está ofreciendo el acta de nacimiento o de defunción en forma completamente gratuita.

Las familias que tengan recién nacidos y no los han registrado, lo pueden hacer y no se cobra la expedición de la primer acta certificada de nacimiento.

De igual forma, si hay personas que ya son adultos mayores y nunca han tenido el acta de nacimiento deben acudir a las oficialía para poder efectuar el trámite.

En el caso de obtener el acta de nacimiento por primera vez para los adultos mayores, deben traer cartas inexistencias de otras oficialías, testigos y todos los documentos se manda a Victoria y se tardan tres meses para que sea autorizado.

"Sería gratis también aunque no hayan tenido durante muchos años, muchas veces la gente no sabe, y no vienen porque no tienen dinero, es gratis, ya no hay excusa para registrar a los bebitos", explicó una trabajadores del registro civil.

De la misma forma al tramitar la defunción es gratis, por lo que se pide a la población informarse al acudir a las oficinas o en su caso verificar los precios de cada documento que se han colocado en las paredes.