Ya quieren que sea domingo para votar

Desde las 7 de la mañana del domingo 1 de julio, José Ángel Alvarado de 19 años estará despierto, desayunará algo rápido, tomará un baño y acudirá junto con sus padres a una casilla cercana a su domicilio, elegirá por primera vez a sus gobernantes.

Y aunque todavía no ha definido por quién votar está ansioso de acudir a las urnas "Tengo todavía varias dudas de quienes son los candidatos aquí del municipio y de la república, pero mis papás y mis amigos me han asesorado para tachar el nombre de alguno" desconocía que en Reynosa también se elegirán diputados y senadores.

Su credencial para votar la tramitó el año pasado junto con otros compañeros de la escuela, explicó que al terminar irá con su familia a un parque acuático.

El día para Daniel de 20 años, otro joven que también participará por primera vez en una jornada electoral transcurrirá con calma, no tiene planes más que el salir de casa y buscar su casilla "No le he preguntado a mis papás donde me toca votar pero ya me explicaron que me van a dar varias boletas para que yo elija a quien quiero en el cargo". aseguró que el pensar en el domingo le provoca emoción y nervios.

A diferencia de José, él ya tiene definido por quién votará "Yo vi todos los debates y he estado revisando en internet las propuestas de los que se postulan, algunos me convencieron y otros no, pero ya tomé la decisión".

Ambos afirmaron que se mantendrán al pendiente de los conteos preliminares.