Ya pueden expedir CURP en Progreso

Río Bravo, Tam.- Residentes de Nuevo Progreso quienes aún no cuentan con la Clave Única del Registro de Población (CURP), ya no tienen que acudir hasta la cabecera municipal, para tramitar este documento.

Igualmente quienes ya lo tienen "dado de alta" en la pagina de Segob, pero que no tienen a su alcance una computadora con internet e impresora, ya tienen que viajar hasta la cabecera, para reimprimir este documento, pues la villa de Nuevo Progreso, ya fue dotada del sistema para ello.

Sobre este particular, se detalló por personal de la Oficialía local que encabeza María Luisa García, que en aquella oficina ya se expide normalmente todas las actas y registro que se hacen en el resto de la oficialías, así como el CURP que era el trámite que faltaba por realizarse en Nuevo Progreso, por lo que los residentes de esa villa ya no enfrentan el inconveniente de no contar con el equipo para expedir el documento.