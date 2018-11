Ya prepara el Tri segundo ´round´

Ciudad de México

La selección mexicana al parecer dejó atrás la derrota frente a Argentina en Córdoba, ahora el tricolor se prepara para el segundo capítulo que tendrá frente a la "albiceleste" en Mendoza, el próximo martes 20 de noviembre.

Los jugadores tuvieron práctica regenerativa en el Estadio Julio César Villagra, cancha del Belgrano. El futbolista Gerardo Arteaga, quien tuvo participación en el primer partido ante Argentina.

"Fue una gran experiencia, enfrentarte a jugadores de esa talla fue algo muy bueno, no me esperaba participar en el partido de ayer pero jugué medio tiempo y obviamente me siento muy contento por ese momento", comentó.

El jugador que pertenece a Santos se mostró contento por la participación ante un rival de gran magnitud y la experiencia que les puede aportar a los más jóvenes. "Para nosotros, que somos los jugadores más jóvenes del equipo, nos sirve mucho este roce con esta clase de futbolistas y esto es algo bueno que se está haciendo en la selección", dijo.

El enfrentamiento del próximo martes será otra gran prueba y esperan poder salir con el triunfo y cerrar de buena manera el 2018 a nivel selección: "El juego del martes va a ser de nueva cuenta un encuentro muy duro, cerrado, ellos son locales pero debemos de salir a la cancha a hacer nuestro trabajo y hay que dejarlo todo en el terreno de juego", finalizó Gerardo Arteaga.