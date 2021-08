Ya planean el regreso a MasterChef, pero Paty Navidad tendrá que esperar un poco más

"La buena noticia es que todos los que están contagiados, ahora mismo están en vías de recuperación, no me siento cómodo dando partes médicos pero sí les aseguro que todos están en camino de recuperación", dijo a EL UNIVERSAL Ángel Aponte, productor del show.

La producción tuvo que parar las grabaciones tras la ola de contagios, pero será el próximo lunes cuando reanuden y hasta el momento, afirmó el productor, la fecha de estreno del programa no se ha movido.

"Estamos en cuarentena todos para ver si nos podemos reintegrar y finalizar la temporada. Ahora mismo la fecha es la misma viernes 20 por Azteca Uno, teníamos bastante episodios hechos porque teníamos previsto que quizá habría una eventualidad, no imaginamos que sería esta, pero si llevábamos unos meses de producción bastante ambiciosos que nos permite no tener que mover la fechas de estreno y eso ha hecho que no movamos la fecha de estreno", dijo.

El equipo de producción será el primero que regrese el próximo lunes, mientras que las celebridades se irán integrando conforme pase la semana, siendo Paty Navidad quien tenga que aguardar una semana más para poder regresar al programa.

"El lunes empezamos con un equipo limitado y por la noche del lunes les haremos nuevamente pruebas a todo el equipo de producción y las celebridades y cuando estemos todos negativos, esperemos regresar a grabar el día martes 17 de agosto. Esa semana que entra se reintegra David Salomon, también Paco, el árbitro, Paty aun no porque ella va a requerir algunos días más fuera, pero espero que a partir del lunes 23 ella se pueda reintegrar. Rebeca de Alba se reintegraría con nosotros el martes 17 y el chef José Ramón ya está listo", adelantó.

Aponte explicó que a diferencia de la edición pasada de "Masterchef", para la edición VIP no se aisló al elenco en un hotel y quizá eso también pudo hacer que los contagios se dieran dentro de la producción.

"En la edición anterior se le aisló a todo mundo porque era una edición con concursantes regulares, pero esta edición al tratarse de celebridades no se hizo pero se les pidió que se mantuvieran a salvo y que no mantuvieran vida social para poder protegerlos, además muchos de ellos no viven en la Ciudad de México y si hay un grupo que estaba en el hotel aislado pero había otros que si regresaban a sus casas", comentó.

Aunque algunos iban y venían de sus casas, el productor aseguró que los protocolos de sanidad para grabar eran altísimos, pero en época Covid-19 no existe nada que les asegure que no habrá infectados.