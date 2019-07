Ya piensa en unificar su título

Ciudad de México.

Con total motivación afrontará el boxeador mexicano Juan Francisco Estrada la primera defensa del título supermosca del CMB, aunque no deja de pensar en futuros retos como la unificación y hasta la esperada revancha con Román González.

Este miércoles fue anunciada la pelea que sostendrá el "Gallo" Estrada el 24 de agosto en Hermosillo, Sonora, ante el estadunidense Dewayne Beamon, rival en el que está plenamente concentrado, pero sin olvidar sus objetivos.

"No es un rival muy conocido, pero es un gran peleador, fuerte, rápido. Será mi primera defensa y debo aprovechar para hacer una gran pelea y la gente quedará satisfecha, no debo dar ninguna ventaja de nada, estoy contento por estar en Sonora otra vez ", señaló el pugilista.

Uno de sus principales objetivos, en caso de salir con la mano en alto, es unificar el título de las 115 libras, y aunque tenía en mente al monarca de la FIB, el filipino Jerwin Ancajas, finalmente sería con el británico Khalid Yafai, campeón de la AMB.

"Saliendo avante de esta pelea, que no me confío, llegaría la unificación, estamos hablando para diciembre. Yo quería con Ancajas, pero parece que será con Khalid en diciembre, quiero unificar títulos ya sea en Inglaterra o en Estados Unidos", indicó. Aunque no habló en específico de una posible pelea con "Chocolatito" González, sabe que es una asignatura pendiente, pues de las tres derrotas en su carrera ya vengó dos, con Juan Carlos Sánchez Jr. y con Srisaket Sor Rungvisai, pero falta uno y a la distancia le conectó un "jab".

"Tengo tres derrotas y ya vengué dos, pero me falta la del ´Chocolatito´ qué tal vez no se ha dado por miedo o no sé (del nicaragüense)", aseguró el monarca de las 115 libras.