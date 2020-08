Ya no usará el apellido Soler

Después de hacer oficial su divorcio con Juan Soler, Maki Moguilevsky dejó de usar el apellido de su ahora expareja.

El cambio se reflejó en su cuenta de Instagram, la cual ahora aparece como makyta_itsok. A través de una de sus historias en dicha aplicación, la actriz argentina mostró su molestia por las constantes preguntas y explicó el motivo por el cual seguía usando el apellido Soler.

“No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo que. Qué horror. Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram, no me deja cambiar el nombre de usuario tan fácilmente.

La también modelo mencionó que buscó ayuda para hacer dicho cambio, ya que ella no es buena con la tecnología.

“Las oficinas están cerradas, yo no soy buena para la tecnología. La verdad que no me molesta, apenas pueda lo voy a cambiar...Espero que les haya aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cual es la preocupación”.

La presentadora del programa “Aquí con Maky” y el protagonista de novelas como “La Fea Más Bella” se casaron en noviembre del 2003. Fue en noviembre del 2018 cuando dieron a conocer a través de un comunicado que habían decidido separarse.

A pesar del divorcio, la argentina ha mencionado que la relación con Soler, el padre de sus hijas Mía y Azul, es buena, ya que ahora son amigos y así será toda su vida, cosa que demostraron al pasar la Navidad juntos.