Ya no soportan basura

"Es insoportable lo que estamos pasando, tenemos varios reportes y llamados a las autoridades sin atender, el contenedor se supone que es para uso del parque, pero está lleno de pañales, plásticos, cartones, bolsas negras con desperdicios de comida y hasta animales muertos", mencionó Grisélida, propietaria de un negocio cercano.

De acuerdo a los afectados, la basura que llega al contenedor proviene de dueños de restaurantes, carnicerías, salones de eventos y habitantes de otras colonias, quienes en búsqueda de un lugar para tirar bolsas, recurren al parque.

"Todos los días llega gente y tira su basura, ni siquiera son del sector, son dueños de carnicerías, tiendas, restaurantes, llegan con sus desperdicios, no les importa que ya no tengan espacio, ahí la ponen en los lados en la banqueta, lo que también hace que los perros saquen las bolsas y se haga más suciedad", comentó Carlos, vecino.

Los colonos proporcionaron a EL MAÑANA fotografías y videos del constante foco de contaminación que se intensifica durante la madrugada.

Ayer este medio constató que el contenedor metálico ya no tenía capacidad alrededor de las 10:30 horas, con al menos 30 bolsas de basura, del que sobresalían residuos de pollo y carne.

"Esperemos que las autoridades hagan algo porque no puede seguir esta situación, desde la mañana hay moscas, se supone que hay un encargado del parque pero no sirve de nada, la gente no respeta, se necesita poner orden, por el tema de salud y de limpieza", externaron.

La Plaza Treviño Zapata es una de las más tradicionales de Reynosa donde familias y deportistas suelen transitar a diario.