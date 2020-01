Ya no se engancha

A Miguel Herrera ya no lo agarran en fuera de lugar.

Luego de que el dueño del América, Emilio Azcárraga, le exigiera que ya no fuera expulsado, el "Piojo" se ha contenido en sus reclamos al cuerpo arbitral, y fuera de la cancha también dribla las polémicas.

Ayer todo estaba puesto para su reacción luego de que la Comisión de Árbitros reconociera una suspensión al silbante César Ramos Palazuelos por un error de procedimiento al revisar el VAR, en aquella acción sobre Guido Rodríguez.

"Ninguna. Nada. Ya tendrá mucho trabajo el señor (Arturo) Brizio, que lo hace muy bien, y tendrá que arreglar todas las circunstancias de arbitraje.

"Nosotros tenemos que arreglar lo nuestro y lo dije: nosotros no ganamos la Final por lo que dejamos de hacer, los errores que tuvimos, más allá de los errores que hubo después, que no nos competen. Si hubiéramos jugado un partido perfecto seríamos campeones", expresó.

El "Piojo", además, aclaró que Roger Martínez solo se irá vendido.

"Está pensando en Europa, pero no ha habido ninguna oferta por él. Las dos ofertas que se manejaron están pidiéndolo prestado, nosotros no lo fuimos a buscar prestado, además somos socios con Villarreal, no es 100 por ciento del América, y ninguno de los 2 socios desea prestar el jugador", dijo.

BRUNO VALDEZ REGRESA

AL ONCE DEL AMÉRICA

El regreso de Bruno Valdez destaca en el once que presentará el América en su juego ante el Tijuana de hoy viernes.

Valdez no estuvo ante Tigres debido a una infección estomacal que se recrudeció horas antes del encuentro, pero ahora está listo para reforzar la zaga en la que también estarán Emanuel Aguilera y el joven Harry Ortega.

Adelante, el ataque estará conformado por Giovani dos Santos y Henry Martín, autor del gol del triunfo ante los regios en la jornada 2.

Así, la alineación del América será con: Guillermo Ochoa en la portería; Paul Aguilar, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Haret Ortega y Jorge Sánchez en la defensa. En la media de contención actuarán Rubén González y el paraguayo Richard Sánchez. Adelante Alonso Escoboza, Giovani dos Santos y Henry Martín.