Ya no quiere ser famosa

Al parecer una de las integrantes del clan Kardashian ya no está tan contenta de exhibir todo lo que hace, pues dice que la vida es muy corta.

Contrario a sus hermanas no se preocupa por lo que la gente diga de ella, además dice que el dinero no da la felicidad.

Se trata de Kourtney Kardashian, quien recientemente creo poosh su propio website sobre estilo de vida y quien a sus cuarenta años piensa en la posibilidad de dejar el reality show que ahora la mantiene como una de las celebrities más seguidas en redes sociales.

FELIZ CON

SU FAMILIA

En este momento estoy contenta y feliz con mis bendiciones y me siento muy bien, pero definitivamente tengo mis momentos porque, quiero decir, la vida es corta" dijo para el programa The Real.

Acerca de Keeping Up with the Kardashians, cuya temporada 17 está a punto de estrenarse, Kourtney dijo que nunca imaginaron que tendría tanto éxito.

Solo lo hicimos y paso tan rápido que no creo que ni siquiera lo hayamos pensado, fue muy divertido"

Además admitió sentirse abrumada por el éxito de su hermana menor Kylie.

Subconscientemente nos hace sentir cómo '¿cuándo va a ser suficiente?'", explica.

Y creo que es algo que siempre he pensado porque no me gusta perderme cosas como estar con mis hijos".

ALEJADA DE LOS PAPARAZZI

Anteriormente también había declarado que sería muy feliz alejada de los paparazzi.

Siempre digo que algún día me mudaré y me alejaré de todo esto. Me marcharé, nadie volverá a verme nunca más... No dejo de pensar en posibles destinos, pero luego voy de viaje hasta allí y me doy cuenta de que no es el lugar adecuado aunque me alegre de haberlo visto. Acabamos de estar en Finlandia, y me dije: 'Genial, es un lugar maravilloso que visitar, pero no me voy a mudar aquí'. Puede que Noruega, ¿o Suiza? Tengo un montón de ideas". Dijo a la revista Paper.

Kourtney además del reality y tener su propio sitio de internet también está en la lista de las mejores pagadas por publicitar en Instagram pero también es la que menos ingresos tiene de todo el clan.