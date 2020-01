Ya no quiere hablar de Irina

La actriz Vanessa Guzmán aseguró que será la última vez que hablará sobre su relación con la actriz Irina Baeva, debido a que le molesta tener que estar aclarando rumores, además de que ella siempre ha mantenido su vida personal en privado.

Por lo que Guzmán señaló a la prensa, no hay problemas de ningún tipo con Baeva como se ha especulado, "nunca me ha reclamado nada, al contrario tenemos una buena relación y por lo mismo no deseo generar ningún tipo de controversia.

"No me gusta hablar de terceras personas y siempre me ha gustado mantener mi vida personal al margen", dijo la actriz, quien actualmente trabaja con la también actriz de origen ruso en la telenovela "Soltero con hijas", en la que también actúa Gabriel Soto, quien se presume es el motivo de la mala relación entre las actrices.

Por lo que la actriz también aprovechó para reiterar que le gusta mantener su vida privada al margen de la prensa y para ser congruente con esto ha decidido no exponer a sus hijos en sus redes sociales, y aunque ha publicado imágenes acompañada del más pequeño, prefiere ocultarle la cara.