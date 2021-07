´Ya no queremos vicios de salud´

"Le vamos a confiar al IMSS esta encomienda de garantizar el derecho a la salud a la gente humilde, a la gente pobre. ¿Por qué al IMSS ? ¿Por qué no a los estados? ¿Por qué no a la Secretaría de Salud? Ya hablé del caso de los estados -con excepciones, desde luego- en donde se enviaba el dinero para la salud y se desviaba, o llegaba el dinero y se compraba medicina a intermediarios, con gente acostumbrada a la corrupción", dijo López Obrador .

"Había políticos que se dedicaban a la venta de medicamentos, hacían su agosto, ¿y qué que sucedía en el centro de salud, en los hospitales? Pues no había medicamentos. Entonces, ya no queremos eso, ya no queremos que se rescate un hospital público y lo siga manejando con esos vicios el mismo Gobierno local".

Exigen esclarecer crimen de líder pesquero

Familiares y simpatizantes de Diego Jiménez, líder pesquero asesinado el pasado 3 de noviembre, se manifestaron frente a la clínica IMSS-Bienestar de la comunidad Vicente Guerrero, en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la ampliación del inmueble.

Tras el ingreso del Mandatario a la clínica, los manifestantes se agolparon sobre las rejas metálicas que el personal de seguridad instaló para delimitar el acceso a la clínica.

