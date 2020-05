Ya no le interesa ´Enamorándonos´

Carmen Muñoz asegura que aunque no estaba en sus planes dejar "Enamorándonos", está satisfecha con todo lo que hizo durante el programa en los tres años que lo lideró y ahora está más que lista para entrar de lleno en "Al Extremo", luego de anunciar este miércoles su integración definitiva al programa también de TV Azteca.

"Estoy en paz conmigo misma, estoy bien tranquila porque cumplí un ciclo padrísimo en Enamorándonos. Mucha gente me conoció gracias a ese programa, cada productor que pasó por allí me dio la oportunidad de explorar otros campos de mí que no conocía, cada productor sacó lo mejor de mí y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón, estaré eternamente agradecida. Estoy muy en paz, estoy abierta a lo que venga, no me siento en deuda con el programa", dijo.

Ahora, dice, estará trabajando de lleno en "Al Extremo" pero también en "Diálogos en Confianza", programa de Canal Once que se transmite los viernes. Al mismo tiempo, prepara un libro y una línea de sombreros, con lo que reitera su espíritu multifacético.

"Parece que al público le ha gustado mi participación en ´Al Extremo´, que es un programa del cual estoy aprendiendo pero no me siento ajena porque en mis inicios yo trabajé en noticieros. Me siento muy contenta de que me den la oportunidad de mostrarme en diferentes facetas, hace mucho tiempo estuve en ´De Todo con Carmen´, un programa muy exitoso para el Canal Once, he estado en programas deportivos como en Juegos Olímpicos, en muchos tipos de formatos", comentó.