Ya ´no hay impunidad´ en el acoso: L. Obrador

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante las denuncias de acoso sexual que se han presentado contra mujeres en instituciones públicas, su gobierno está actuando, "y no hay impunidad", debido a que, señaló, a diferencia de administraciones pasadas, la seguridad pública ya no está a cargo de funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y ahora detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico.

"En todos los casos se está dando seguimiento, están actuando, no hay impunidad no se protege a nadie y eso lo vamos a seguir haciendo; esa es otra diferencia, ya esta materia de la protección de la seguridad pública ya no está en manos de gente como (Genaro) García Luna. Ya es distinto".

"No hay impunidad, no se permite, no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, la represión, no se permite la tortura, no se censura a los medios de comunicación al contrario, ahora se usa la libertad de prensa a plenitud, no se negocia como era antes".

Este lunes, El Universal informa que las oficinas públicas se han convertido en espacios hostiles, debido a que información obtenida a través de solicitudes de información revela que durante el primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo 766 quejas y denuncias por acoso sexual en 71 instituciones.