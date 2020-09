´Ya no estoy aquí´ arrasa en los Premios Ariel del cine mexicano

Fue toda una declaración de intenciones. A pesar de la pandemia de coronavirus que se ha cebado con México, de la profunda crisis económica que ha causado y de los recortes de presupuesto público a la cultura y en particular al cine, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió organizar una austera gala —acorde a los tiempos impuestos por la covid-19— de los Premios Ariel para galardonar a lo mejor del cine mexicano producido el pasado año. Con la participación de los nominados a distancia por video llamadas, sin público y con un set de televisión como escenario, los Ariel dieron como triunfadora de la noche a Ya no estoy aquí, película que retrata el impacto en los jóvenes de la violencia del crimen organizado, que se alzó con 10 galardones, incluidos los de mejor película y mejor director para Fernando Frías de la Parra. De esta manera Netflix, que ha difundido la cinta en su servicio de streaming, vuelve tener presencia en los Ariel, después de que el año pasado Roma, de Alfonso Cuarón, ganara también diez estatuillas.

La ceremonia, conducida por la actriz Verónica Toussaint y el productor Roberto Fiesco, reivindicó el esfuerzo que la industria hace para sobrevivir tras los fuertes recortes a la cultura impuestos por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Actores, directores, productores y técnicos pusieron el tono político en la velada, como un grito de auxilio para evitar que desaparezcan los fideicomisos al cine. "La cultura no es territorio de unos cuantos, es un derecho que debe ser garantizado por el Estado", dijo Mónica Lozano, presidenta de la Academia. "La cultura no debe pensarse como un gasto, no es un adorno, no es un bien prescindible. No somos los enemigos", agregó. La también productora de cine recordó el impacto que ha tenido la pandemia en la industria, luego de que se suspendieran la producción de filmes, lo que ha afectado a centenares de trabajadores, el 80% de ellos eventuales, sin contratos fijos.

El otro tema de la noche fue la lucha de las mujeres por la igualdad. Todas las nominadas lucieron pañuelos rojos atados a sus muñecas con la leyenda "Ya es hora", con lo que exigen paridad en los salarios, derechos laborales, que se produzcan más historias con perspectiva de género y no se tolere el acoso o la violencia contra ellas en la industria. Fue Toussaint, también con su pañuelo rojo, quien a lo largo de la gala reivindicó esta lucha feminista. "¿Por qué las cosas importantes deben siempre identificarse con hombres?", espetó a su compañero de escenario cuando este se precipitaba a anunciar el Ariel a Mejor Vestuario. Ella le quitó la palabra y presentó las nominaciones a "la Ariel a mejor vestuaria", premio que fue para Gabriela Fernández y Malena de la Riva por su trabajo en Ya no estoy aquí. De la Riva también hizo un guiño a las reivindicaciones de sus pares: "Debemos defender espacios libres de acoso, violencia y discriminación. ¡Ya es hora!", dijo.

La velada también tuvo espacio para recordar a las víctimas de la pandemia, que suman 76.000 según el registro de la Secretaría de Salud, y para rendir homenaje al personal sanitario, en el país que tiene la mayor cantidad de muertes de trabajadores de la salud en el mundo debido a la covid-19. Con imágenes de Francisco Mata Rosas, uno de los maestros de la fotografía contemporánea en México, los Ariel reconocieron el esfuerzo de médicos, enfermeras y personal de los hospitales, quienes portaron en sus batas leyendas como "Todo pasará" o "Sonríe a la vida".

Los premios reconocieron este año la trayectoria de la actriz María Rojo y de la compositora Lucía Álvarez, quien al recibir el Ariel de Oro afirmó que el reconocimiento "me ha rejuvenecido, me motiva a hacer cosas". También hubo un conmovedor momento para recordar a quienes fallecieron este años, entre ellos Manuel "El loco" Valdés, uno de los grandes cómicos mexicanos.

La gran protagonista de la noche fue, sin duda, Ya no estoy aquí, la película que relata la historia de Ulises, un joven de 17 años que habita en los barrios marginales de Monterrey —al noroeste de México— y a quien le encanta bailar cumbia. Él y sus amigos han adoptado esa cultura urbana conocida como Kolombia, con su particular forma de vestir a lo cholo, con amplios pantalones cortos, calcetines por encima de los tobillos, caminas a cuadros solo abotonadas por arriba y cortes de cabello sicodélicos. Ulises presencia un enfrentamiento con grupos criminales y debido a ello es amenazado él y su familia, con lo que debe dejar su ciudad y emigrar a Nueva York. Esta historia, que relata el impacto que tiene en los jóvenes la violencia causada por el crimen organizado, logró diez galardones. Juan Daniel García, el actor que interpreta a Ulises, obtuvo el premio a Revelación actoral. La película sigue disponible en el servicio de streaming de Netflix. La española Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, ganó el premio a mejor Película Iberoamericana.

La Academia explicó que la votación se hizo de forma electrónica, gracias a un sistema desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ella participaron 426 integrantes del Comité de Elección de Ganadores. "Tienen derecho a votar todos aquellos miembros de la comunidad cinematográfica que hayan obtenido un Ariel o cuenten en su trayectoria con una o más nominaciones a dicho premio, y que se hayan inscrito al Comité", informó la institución en un comunicado. Esta fue la edición número 62 de unos premios que reconocer el arduo esfuerzo de una industria que ha tenido buenos años y se muestra al mundo saludable a pesar de los problemas que enfrenta y que se pueden agravar por la política de austeridad del Gobierno mexicano. Es por eso que Toussaint cerró la velada con una cita desafiante. "Vamos a seguir haciendo cine, si nos dejan", aseguró.