Ya no bebe ni fuma

Ozzy Osbourne dijo que está libre de adicciones a sus 70 años, pero lamentó haber sido víctima de la cocaína en su momento.

El pintoresco vocalista de Black Sabbath aseguró que ahora está lejos de cualquier tipo de adicción.

Sin embargo, confesó que se siente muy arrepentido del pasado de excesos que lo llevaron a tentar a la muerte.

"Ya no bebo más, ya no fumo tabaco, ya no consumo drogas. Ahora lo estoy haciendo bien", expresó el cantante a un medio de Pasadena.

"Ahora pienso: '¿Cómo pensé que ir a un bar y consumir toda esa cocaína era divertido?'", abundó Ozzy, quien dijo que se da por bien servido en estos tiempos si es que Dios le da más vida.

Osbourne reanudará en 2019 su gira de despedida.