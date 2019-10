Ya negocia Peláez con las Chivas

Este martes por la tarde, el exdirectivo de América y Cruz Azul, Ricardo Peláez, arribó a Guadalajara para tener una reunión con la directiva de Chivas y establecer puntos importantes para definir el rumbo en las negociaciones para ser parte del Rebaño.

La junta se llevó a cabo en las oficinas del Corporativo Omnilife, donde Peláez arribó tras aterrizar en Guadalajara. Posteriormente, Michel Leaño también llegó para darse cita en la reunión con la dirigencia del equipo.

Puntos importantes a tratar son el proyecto a largo plazo y además, contar con presupuesto para la conformación de un equipo competitivo, algo a lo que Peláez está acostumbrado al momento de tomar el cargo de vicepresidente deportivo.

Al mismo tiempo, también buscaría la responsabilidad total en la toma de decisiones deportivas, algo que no pudo tener en Cruz Azul.

"NOS HA COSTADO TENER TANTOS EXPULSADOS"

A pesar de que Luis Fernando Tena lleva muy poco tiempo al frente del rebaño, el equipo registra más expulsiones que goles o puntos obtenidos en lo que va de la temporada; Antonio Briseño, Alan Cervantes, Alexis Vega y César Huerta son los jugadores a los que les han mostrado la tarjeta roja antes de finalizar el cotejo.

Al estratega del Guadalajara, Luis Fernando Tena, si le preocupa la situación disciplinaria del equipo, asegurando que no es su estilo y buscará que sus pupilos se olviden del árbitro central y tengan como prioridad jugar futbol.

"Si me preocupa. El temperamento es muy bueno, siempre y cuando lo puedas controlar. No está bien que tengamos tantos expulsados, nos ha costado muy caro. Tenemos que entrar once y salir once, olvidarnos del árbitro. Alguna expulsión va a haber, vas fuerte al balón, llegas tarde. A mi me gustan los equipos disciplinados, que se olvidan del árbitro y se dedican a jugar y no se pelean con el rival y tienen un comportamiento como debe ser, respetando el reglamento".

Ante Rayados, buscarán exhibir las mejorías en el terreno de juego, donde jugarán de la misma forma que en sus juegos de visita.

"Tenemos que mejorar eso y lo haremos desde el próximo domingo. El equipo debe de jugar igual en casa o afuera, así tiene que ser siempre, porque el equipo tiene la calidad para jugar contra cualquier rival, en cualquier cancha, en México".