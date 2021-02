¡Ya nació su bebé!

"Estábamos preparados para enamorarnos de toda una variedad de nuevas maneras posibles, pero esto va más allá de lo que jamás imaginamos", agregó.

Noticia Relacionada Acumula el país mil 273 nuevas muertes por Covid

Es el primogénito de la estrella de "This is Us" y el músico Taylor Goldsmith, quienes se casaron en 2018.