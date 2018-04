Ya se les mojó la pólvora: AMLO

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se autodescribió en Chalco, Estado de México, como un apaleado de la política que, con tres elecciones a cuestas, ya no le afectan ataques como los que recibió ayer en el primer debate presidencial.

"Estamos bastante apaleados", dijo en su segundo evento en esta entidad, "ya sabemos cómo enfrentar a la mafia del poder, pero saben qué: ya se les mojó la pólvora".

Contrario a afectarle, el abanderado de Morena-PES-PT afirmó que el debate le provocó sumar puntos en la ventaja que muestran diversas encuestas del País, respecto de los otros cuatro candidatos.

La explicación de que ayer no respondiera a los ataques de sus contrincantes la adjudicó a que sus asesores y la ciudadanía en general le recomienda no engancharse, no responder y, al contrario, reírse de lo que le dicen.

"Nos fue bien ayer y van a seguir con la guerra sucia, nada más que ya nada les funcionar. Ahí vamos a seguir despacito, poco a poquito, siguiendo los consejos de la gente", mencionó.

La gira de López Obrador continuará más tarde en Valle de Chalco y mañana en Nicolás Romero, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, todos municipios del Estado de México.